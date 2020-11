Creative Commons-Clips zur freien Nutzung – einfach erklärt

Das ist das Terra X Creative Commons-Angebot der ZDF-Mediathek. Es wird die Art, wie Ihr mit Wissen umgeht, verändern. Hier stellen wir Euch unsere besten Wissensinhalte frei zur Verfügung. Was ist Herdenimmunität? Wo entstand die erste Metropole der Weltgeschichte? Gibt es einen Fahrstuhl in den Weltraum? Welche Folgen hat die Erderwärmung? All das und noch viel mehr findet Ihr auf unserer Homepage unter „terrax-cc.zdf.de“



Das Besondere? Ihr dürft die Erklär-Clips einfach herunterladen, verändern - also zum Beispiel neu schneiden - und dann überall veröffentlichen: in den sozialen Medien, auf einer Website oder in einer öffentlichen Präsentation. Voraussetzung ist: Haltet Euch an die CC-Bedingungen, die unter den Clips stehen.



Erstens: Nennt die Urheber*innen. Die Namen findet Ihr unter unseren Erklär-Clips. Macht sie in Eurem Clip sichtbar.



Zweitens: Fügt auch bei Eurem Clip das CC-Logo ein und verweist auf diesen Link https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de



Denn die Creative Commons - kurz CC - ist eine Lizenz, die es Urheber*innen ermöglicht ihre Werke unkompliziert für andere freizugeben.



Bei uns im ZDF findet Ihr vor allem die besonders freie CC BY 4.0-Lizenz. Das einzige, was nicht erlaubt ist: Ihr dürft Inhalt und Form der Clips nicht entstellen oder gar in ihrer Aussage umkehren. Also, worauf wartet Ihr noch? Nutzt unsere CC-Clips auf „terrax-cc.zdf.de“