Ungelöste Fälle der Archäologie (2/2)

So wurden etwa einige der sogenannten Nasca-Linien in Peru oder die prähistorischen Schleifrillen auf der Insel Malta als Relikte alter Landebahnen gedeutet. Darstellungen von Gestalten mit einer Art Helm bei den Maya oder auf Felszeichnungen in Italien wurden als Astronauten angesehen. Eine Steinscheibe aus einem mehr als 4000 Jahre alten Grab in Ägypten wurde sogar für einen möglichen Raumschiffantrieb gehalten.