Bundesjugendspiele bekommen neuen Anstrich

Was unterscheidet den Wettbewerb vom Wettkampf? Auf ZDF-Anfrage heißt es aus dem Bundesfamilienministerium: "Der Wettkampf ist nach internationalen Wettkampfregeln beziehungsweise nationalen Bestimmungen des Regelwerks des Deutschen Leichtathletikverbandes normiert. Der Wettbewerb ist nicht normiert."



Konkret bedeutet das, dass das Punktesystem in seiner jetzigen Form nicht mehr angewendet wird. Auf der Internetseite der Bundesjugendspiele heißt es dazu, dass bei Leichtathletik etwa das "starre Regelwerk" entfalle. So haben die Kinder mehr Versuche für die Disziplinen, Maßband und Stoppuhr spielen nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen gibt es die Einteilung in Zonen. Eine Punktwertung gibt es auf dieser Basis trotzdem.



Beim Turnen gibt es Aufgabenbereiche, die etwa "Schaukeln", "Arm-Bein-Koordination mit Musik" oder "Balancieren" beinhalten. Bei der Abnahme muss hier lediglich festgestellt werden, ob die Aufgabe erfüllt oder nicht erfüllt wurde. Gleiches gilt für Schwimmen. Laut Bundesfamilienministerium wird grundsätzlich empfohlen, den "Wettbewerb" bis zur Klassenstufe 6 in allen Sportarten durchzuführen.