Welche Kampfsportarten es gibt

Kung Fu kommt aus China und fasst mehrere chinesische Kampfsportstile zusammen. Übersetzt bedeuten die beiden Wörter so viel wie "harte Arbeit": Es geht also darum, sich so richtig viel Mühe zu geben und geduldig am Ball zu bleiben - beziehungsweise eher auf der Matte. Oft denkt man bei Kung Fu direkt an komplizierte Kicks und Sprünge - dabei hat die Sportart viele verschiedene Stile und alle sehen etwas unterschiedlich aus. Ursprünglich kommt der Kampfsport aus einem Ort, den man so gar nicht erwarten würde, nämlich aus einem Kloster!