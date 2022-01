In diesen Sportarten wird am meisten verdient

ZDFtivi | logo! - Platz 3 (4/7)

Baseball – damit verdienen Sportler im Durchschnitt am drittmeisten und zwar 3,55 Millionen Euro ‎im Jahr. Ein Spiel, dass in Europa nicht so beliebt ist, dafür in den USA umso mehr. Mike Trout von ‎den Angels of Anaheim hatte das höchste Spielergehalt im Jahr 2020 mit 33,26 Millionen Euro.‎