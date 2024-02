Bushido vs. Abou-Chaker - Urteil erwartet

Nach einem jahrelangen Gerichtsverfahren soll es nun ein Urteil geben. 05.02.2024 | 1:50 min

Seit rund dreieinhalb Jahren versucht das Landgericht Berlin in einem Strafprozess zu klären, was nach der Trennung des Rappers Bushido von seinem langjährigen Geschäftspartner geschah. Am Nachmittag will das Gericht sein Urteil sprechen. "Ich bin froh, dass es endlich endet", sagte der Ex-Manager Arafat Abou-Chaker als Hauptangeklagter in seinem letzten Wort Ende Januar. Seine mitangeklagten Brüder schlossen sich dem an.