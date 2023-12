Promirückblick 2023: Krönung, Tiefschläge und Karrierewunder

Charles wird zum König gekrönt, Taylor Swift zur Person des Jahres. Ein Jahr voller glamouröser und hochkarätiger Ereignisse geht zu Ende. Vier Prominente blicken zurück auf 2023. 27.12.2023 | 45:47 min

"God save the king": Charles III. wurde in der Westminster Abbey zum König gekrönt. Millionen Zuschauer verfolgten die Zeremonie vor dem Fernseher. 06.05.2023 | 2:27 min

Krönung von König Charles III.: Pomp und Tradition

Britain's King Charles III walks wearing St Edward's Crown during the Coronation Ceremony inside Westminster Abbey in central London on May 6, 2023. - The set-piece coronation is the first in Britain in 70 years, and only the second in history to be televised. Charles will be the 40th reigning monarch to be crowned at the central London church since King William I in 1066. Outside the UK, he is also king of 14 other Commonwealth countries, including Australia, Canada and New Zealand. Camilla, his second wife, will be crowned queen alongside him and be known as Queen Camilla after the ceremony. (Photo by Richard POHLE / POOL / AFP)

Quelle: AFP