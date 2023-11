König Charles III. hält die "King's Speech"

Großbritanniens König Charles III. hält eine Rede an der Seite von Königin Camilla während der Staatseröffnung des Parlaments im Oberhaus in London

Alles beginnt mit einer traditionellen Prozession vom Buckingham Palast zum Parlament in Westminster. König Charles und Königin Camilla fahren in der Kutsche, der Diamond Jubilee State Coach, zum Parlamentsgebäude.

"King's Speech" ist uralte Tradition

Durch den "Eingang des Souveräns" - allein dem Monarchen vorbehalten - geht es dann in das Oberhaus, vorbei an geladenen Gästen. Charles wird dort auf dem goldenen Thron Platz nehmen.

Die Zeremonie schreibt vor, dass der Gentleman Usher of the Black Rod dreimal mit einem schwarzen Stab an die Tür klopft, um Einlass für Abgeordnete zu erbitten. Das soll deren Unabhängigkeit vom Staatsoberhaupt symbolisieren.