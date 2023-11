Britney Spears rechnet mit Familie und Glamourwelt ab

Buchpremiere "The Woman in Me"

In ihren Memoiren hat die Sängerin ihre Vergangenheit verarbeitet und gibt unter anderem Preis, dass sie während der Beziehung mit Justin Timberlake eine Abtreibung hatte.

"Hit me Baby one more time" - eine Liedzeile, die wohl jeder kennt und ein Muss für alle, die in den 1990er großgeworden sind. Die erste Single von Britney Spears machte sie mit nur 16 Jahren weltberühmt. Es folgten zahlreiche Charthits und ausverkaufte Welt-Tourneen.

Doch hinter dem Superstar-Leben steckte eine toxische Mischung aus Unterdrückung und der Sehnsucht nach Bestätigung. Jetzt veröffentlicht Spears ihre Memoiren "The Woman in Me" - "Die Frau in mir" und rechnet mit denen ab, die sie jahrelang ausgenutzt haben.

Britney Spears veröffentlich ihre Memoiren "The Woman In Me" am 24.10.2023

Britney Spears schreibt von "seelenzerstörendem Zustand"

Britney Spears gab vor der Bucherscheinung nur dem People-Magazin ein Interview - das veröffentlichte häppchenweise Zitate.

Das Gefühl, nie gut genug zu sein, ist für ein Kind ein seelenzerstörender Zustand. Britney Spears, "The Woman in Me" 2023

Und weiter: "Diese Botschaft hatte er mir als Mädchen eingetrichtert, und selbst nachdem ich so viel erreicht hatte, tat er das weiterhin mit mir. Ich wurde ein Roboter."

Es geht um Jamie Spears, Britneys alkoholabhängigen Vater. Er kontrollierte anscheinend jedes Detail ihres Lebens. Bizarr und paradox klingen Spears’ Worte über ihre Familie aus einem ZDF-Interview, Februar 2002:

Sie haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Das sind meine Wurzeln. Das ist alles, was ich habe. Das ist meine Familie. Britney Spears, ZDF-Interview 2002

"Mit dem Buch sagt sie ihrer Familie: 'Ich habe jetzt die Kontrolle. Ich bin erwachsen. Das hier ist mein Leben. Und wenn ich die Wahrheit darüber erzählen will, was hier passiert ist, werde ich das tun, und ihr könnt mich nicht davon abhalten’", sagt Celebrity-Expertin Amanda Champagne.

Britney Spears hat sich zum ersten Mal zu ihrer Trennung von Sam Asghari geäußert:

Hatte Spears eine Abtreibung Justin Timberlake zuliebe?

Rückblick: Der Mickey Mouse Club ist für die junge Britney der Anfang ihrer Karriere. Dort lernt sie auch ihre erste große Liebe kennen: Justin Timberlake. In ihrem Buch offenbart Spears nun, dass sie schwanger von Timberlake war - und abgetrieben hat.

Wenn es nur nach mir gegangen wäre, hätte ich es nie getan. Aber Justin war sich sicher, dass er kein Vater sein wollte. Britney Spears, "The Woman in Me"

Und sie gibt im Buch zu: "Das ist bis heute eines der quälendsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe."

2002 trennt sich Timberlake. Spears bleibt mit gebrochenem Herzen zurück. Und will ihr süßes Teenie-Image loswerden. Unvergesslich: der Zungenkuss mit Madonna bei den MTV Video Music Awards 2003.

Zungenkuss von Madonna und Britney Spears bei der Eröffnung der MTV Video Music Awards in der Radio City Music Hall 2003

Was wirklich hinter Spears abrasiertem Kopf steckt

Ihr Leben scheint aus den Fugen zu geraten, 2007 rasiert sich die damals 26-Jährige die Haare ab. Spears schreibt dazu: "Seit ich ein Teenager war, wurde ich von oben bis unten begutachtet und die Leute sagten mir, was sie von meinem Körper hielten. Mir den Kopf zu rasieren und mich danebenzubenehmen, war ein Weg, mich zu wehren."

Hollywood-Kennerin Champagne erklärt: "Die Skandale sahen wir vor laufender Kamera. Ihre Botschaft: 'Ich habe genug vom Ruhm . Ich brauche eine Pause. Gebt mir etwas Freiraum.’ Leider ist sie damit in die Arme der falschen Leute gelaufen." Die zweifache Mutter verliert 2008 ihre Mündigkeit, ihr Vater übernimmt die Vormundschaft.

Im Herbst 2021 schafft es die Sängerin, vor Gericht ihre Selbstbestimmung einzuklagen. Unter #FreeBritney gehen weltweit Menschen für sie auf die Straße. Unabhängig sein - für Britney Spears eine völlig neue Welt, sagt Champagne:

Geistig ist sie als Teenager stecken geblieben. Ihr schrieb immer jemand vor, was sie zu tun, zu tragen, zu sagen und zu essen hatte. Sie hatte keine Chance, erwachsen zu werden und herauszufinden, wer sie wirklich ist. Celebrity-Expertin Amanda Champagne

Immer häufiger äußern sich Stars zu Themen wie psychische Gesundheit:

Welche Schuld Hollywood im Leben von Britney Spears trägt

Die tragische Geschichte eines Teenie-Stars? Nein, damit würde man es sich zu einfach machen, sagt die Expertin.

"Das erste große Musikvideo, in das wir uns verliebt haben, war 'Oops, I did it again’.

Ein Kind wird zum Sexbild gemacht, und bekommt dafür Ruhm. Hollywood hat eine junge, schöne Frau benutzt, missbraucht und sie durch den Dreck gezogen. Amanda Champagne, Hollywood-Kennerin

Wenn wir Britneys Leben und Karriere betrachten, können wir nur hoffen, dass dies die letzte Geschichte dieser schrecklichen Hollywood-Maschine ist, die das Leben von Frauen zerstört hat."