Pablo Ben Yakov und André Krummel

Quelle: StudioJot

Wer nach oben will, muss polarisieren. So, wie Marcel Goldhammer. Fünf Jahre lang haben die beiden Filmemacher Pablo Ben Yakov und André Krummel den jungen Mann mit der Kamera begleitet. Zunächst als Schauspieler, als Sexarbeiter, als Reporter und schließlich als Bundestagskandidat für die AfD in Berlin-Neukölln. Was treibt Goldhammer an? Warum berauscht er sich immer wieder daran, im Mittelpunkt stehen zu wollen?