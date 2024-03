Südafrika: Mindestens 45 Tote bei Busunglück

Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 45 Menschen getötet worden, ein Kind wurde schwer verletzt. Der Bus sei rund 50 Meter von einer Brücke in der Nähe des Ortes Mmamatlakala im Norden des Landes in eine Schlucht gestürzt und zerschellt, teilte am Donnerstag das Transportministerium mit. Fast alle Insassen kamen dabei ums Leben.