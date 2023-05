Demonstrantinnen und Demonstranten der Klimagruppe "Letzte Generation" haben am Montagmorgen an 17 Orten in Berlin den Verkehr blockiert - unter ihnen auch die bekannte Aktivistin und Pressesprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs. Sie war erst in der vergangenen Woche vom Amtsgericht Frankfurt am Main wegen einer früheren Aktion zu zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.