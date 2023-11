Student erfindet App, die ChatGPT3-Texte entlarvt

Edward Tian studiert an der Princeton Universität Informatik und Journalismus und hat die Diskussion um die Künstliche Intelligenz der Non-Profit-Organisation OpenAI hautnah miterlebt. Deren jüngstes Projekt ChatGPT3 ist dazu in der Lage, selbstständig Essays, Hausarbeiten und ganze wissenschaftliche Paper zu schreiben, die von denen menschlicher AutorInnen kaum zu unterscheiden sind.

Infolgedessen haben Universitäten auf der ganzen Welt Alarm geschlagen - in New Yorker Bildungseinrichtungen wurde die Verwendung von ChatGPT3 sogar vollständig verboten. Die Debatte hat Edward bis in die Semesterferien verfolgt.