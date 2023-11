Chance oder Gefahr? Was Schulen und Unis zu ChatGPT sagen

"In Schulen und Universitäten könnte ChatGPT einige Herausforderungen darstellen, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Schüler und Studenten tatsächlich verstehen, was sie lernen, anstatt sich auf ChatGPT zu verlassen, um ihnen die Antworten zu liefern. Es besteht die Gefahr, dass Schüler und Studenten ChatGPT als einfache Quelle zur Beantwortung von Fragen und zum Abschließen von Hausaufgaben und Tests nutzen, anstatt sich tatsächlich mit dem Material auseinanderzusetzen und es zu verstehen.



Ein weiteres Problem könnte sein, dass ChatGPT möglicherweise nicht in der Lage ist, komplexe Fragen oder Probleme zu beantworten, die über das hinausgehen, was in seiner Textdatenbank enthalten ist. Dies könnte dazu führen, dass Schüler und Studenten sich auf unvollständige oder inkorrekte Informationen verlassen, was ihr Lernen und ihre Leistungen beeinträchtigen könnte.



Insgesamt stellen Chatbots wie ChatGPT eine interessante Möglichkeit dar, um Schülern und Studenten beim Lernen zu helfen, aber es ist wichtig, dass sie richtig eingesetzt werden und dass Schüler und Studenten darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie nicht als Ersatz für das eigene Lernen und Verstehen von Material dienen sollten."