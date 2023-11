Digitalisierung: Rabe kritisiert Ausrichtung der Ampel

Die deutsche Digitalisierung voranzutreiben, ist die zentrale Aufgabe von Digitalminister Volker Wissing (FDP). Auf dem Digital-Gipfel in Berlin am Freitag will er dies noch einmal bekräftigen. Alexander Rabe ist Mitglied im Beirat Digitalstrategie und Geschäftsführer des eco-Verbands der Internetwirtschaft. Im Interview mit ZDFheute erklärt er, wieso die Digitalisierung in Deutschland nur schleppend vorankommt.