Civilization VII: Die ersten Details zum Strategie-Hit

Allzu lange müssen Fans nicht mehr warten: "Sid Meiers: Civilization VII" soll am 11. Februar 2025 erscheinen - und zwar für PC, PS4 und PS5, Xbox Series und Xbox One, Linux, Mac und die Nintendo Switch. Die teureren "Deluxe"- und "Founders"-Editionen sollen bereits am 6. Februar erhältlich sein und Zusatzinhalte enthalten - unter anderem das indigene Volk der Shawnee und dessen Häuptling Tecumseh.



Spannend für Online-Spieler: Der Multiplayer bei Civilization VII soll auch ermöglichen, mit Gamern anderer Plattformen zu spielen. Ein PC-Spieler kann also auch mit einer befreundeten Playstation-Spielerin spielen.