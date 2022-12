Cranach-Triegel-Altar verlässt Naumburger Dom

An diesem Sonntag kann das Publikum einen vorerst letzten Blick auf das Kunstwerk werfen, bevor es in Kürze im Diözesanmuseum in Paderborn in Nordrhein-Westfalen gezeigt wird. Seit Juli sahen einer Sprecherin zufolge rund 73.000 Menschen den Altar in Naumburg. Weitere Stationen seien geplant. Voraussichtlich Ende 2024 oder im ersten Halbjahr 2025 wird er demnach zurückerwartet.