Gut 20 Prozent: Deutsche leben besonders häufig allein

Jeder fünfte Mensch in Deutschland lebt nach Angaben des Statistischen Bundesamts alleine. Der Anteil von 20,3 Prozent liegt deutlich über dem bei 16,1 Prozent liegenden EU-Durchschnitt, wie die Statistiker in Wiesbaden mitteilten.

Besonders häufig leben demnach ältere Menschen ab 65 Jahren alleine. Nur in den fünf nord- und nordosteuropäischen Staaten wohnten im EU-Vergleich anteilig noch mehr Menschen allein als in Deutschland.

Während besonders in Bulgarien , Litauen und Finnland immer mehr Senioren allein leben, bleibt der Anteil in Deutschland bislang konstant.

10.02.2024 | 29:45 min