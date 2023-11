Deutsche Produktion: Internationaler Emmy für "Die Kaiserin"

Drehbuchautorin Katharina Eyssen mit der Emmy-Trophäe - es ist erst das zweite Mal, dass eine deutsche Produktion einen International Emmy in der Hauptkategorie gewinnt.

Das deutsche Historiendrama "Die Kaiserin" hat den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Die Netflix-Reihe über Österreichs einstige Kaiserin Elisabeth setzte sich am Montagabend (Ortszeit) in New York gegen Produktionen aus Südkorea, Argentinien und Großbritannien durch.