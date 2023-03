Ob in Barendorf, in der Wilhelm-Leuschner-Straße oder in Port Arthur/Transvaal: In Emden wird die Gemeinwesenarbeit durch eine zentrale Stelle in der Stadtverwaltung koordiniert. Und was sagen die Emderinnen und Emdern dazu, die man beim Friseur im Zentrum, oder beim Kulturbunker am Stadtrand trifft? Vieles habe sich in den betreffenden Vierteln zum Positiven geändert, erklären sie.