Ich wache morgens immer um 5:30 Uhr auf, weil die Schule, an der ich unterrichte, weit weg ist. Um 6 Uhr am 6. Februar erhielt ich eine Nachricht einer Freundin, die mir vom Erdbeben berichtete. Ich habe einen starken Draht zu unseren kurdischen und alevitischen Wurzeln und mir ist es wichtig, dass ich auch meine zweite Heimat jährlich besuche. Deshalb war ich direkt nervös und in Sorge, als ich vom Erdbeben hörte. Das Heimatdorf meiner Eltern liegt in der Nähe der Stadt Elbistan. Wir haben Verwandte dort. Deshalb habe ich meine Oma geweckt und sie darum gebeten, ihre Schwester anzurufen. Oma telefonierte mit ihr und ich hörte, dass das Erdbeben schlimm gewesen und sie durchgefroren sei. Als ich wusste, dass sie in Ordnung ist, ging ich in die Arbeit.