In den Wetten steht Deutschland im Mittelfeld. Dass Deutschland wieder Letzter wird wie im Jahr zuvor, ist unwahrscheinlich - zumal Deutschland Losglück hat: "Lord of the Lost" dürfen am Samstag in der zweiten Hälfte der Show auftreten, was prinzipiell ein Vorteil ist. Schweden und Finnland müssen in der ersten Hälfte des Finales auftreten.