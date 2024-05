Evangelische Kirche: Rund 593.000 Mitglieder verloren

Die evangelische Kirche hat im vergangenen Jahr in Deutschland wieder mehr als eine halbe Million Mitglieder verloren. Wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in Hannover mitteilte, gehörten ihr zum Stichtag 31. Dezember 2023 rund 18,6 Millionen Menschen an. Das sind rund 593.000 Mitglieder oder 3,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit erreichte der Mitgliederverlust einen Rekordwert.