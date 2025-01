Feuerkatastrophe: Was wir über die Brände in L.A. wissen

Waldbrände in Kalifornien - so ist die Lage

Feuerkatastrophe in den USA

Flammeninferno in Kalifornien: Katastrophale Waldbrände wüten vor den Toren von Los Angeles mit seiner "Traumfabrik" Hollywood.

"Wir haben alles versucht, aber wir müssen jetzt raus. Es tut mir leid", sagt Tanner Schaaf zu seinem Freundn Orly Israel. In Rustic Canyon verlassen sie in letzter Minute das Haus, nachdem sie zuvor versucht haben, das Feuer zu bekämpfen. Draußen werden sie umringt von Glut in er der Luft, Flammen, brennenden Bäumen und Palmen. Viel zu spät sind sie raus sagen jetzt und sind froh, dass sie überlebt haben.

Es sind apokalyptische Bilder, die seit Tagen aus Los Angeles um die Welt gehen. Innerhalb kürzester Zeit haben starke Winde die Feuer in rasender Geschwindigkeit explodieren lassen. Hundertausende sind gezwungen zu flüchten, ganze Straßenzüge sind abgebrannt noch ist keine Eindämmung in Sicht. Einige Gebiete sähen aus, "als wäre eine Bombe auf sie geworfen worden", so Sheriff Robert Luna bei einer Pressekonferenz.

Die Waldbrände in Kalifornien breiten sich „rasend schnell aus", bewertet Waldbrand-Experte Christian Schmidt.

Wie geht es den Menschen vor Ort?

Zahlreiche Videos und Fotos zeigen die pure Verzweiflung und den Schock der Anwohner. Viele Menschen hatten bis zuletzt versucht, ihre Häuser zu retten. Teils mit grotesk klein wirkenden, einfachen Mitteln wie Kochtöpfen, Gartenschläuchen und Mülltonnen voller Wasser - während die Flammen nebenan haushoch lodern und Glut durch die Luft fliegt.

Viele Menschen mussten aufgeben und flüchteten nur mit dem Nötigsten. In Palisades teils auch zu Fuß, weil sie in den Autos nicht schnell genug evakuieren konnten. Bulldozer räumten die aufgestauten, verlassenen Autos später für die Feuerwehr aus dem Weg.

Mehr als 350.000 Menschen waren am Donnerstagmorgen (Ortszeit) ohne Strom.

Birgit Haas lebt seit 15 Jahren in Kalifornien. Wegen der Feuer musste sie ihr Wohnhaus gemeinsam mit ihrer Familie bereits am Dienstag verlassen.

Wohin können sie flüchten?

179.783 Menschen stehen unter Evakuierungsbefehl, für fast 200.000 weitere gilt laut Katastrophenschutz eine Evakuierungswarnung. Sieben öffentliche Notunterkünfte wurden an diversen Stellen in der Stadt eingerichtet. Anwohner können "SHELTER" und ihre Postleitzahl per SMS an 43362 schicken, um die nächstgelegene offene Notunterkunft zu finden.

Viele Menschen kamen auch bei Freunden oder Familien in der Nähe unter. Privatpersonen bieten ihre Hilfe an. Unternehmen wie Airbnb bieten freie Unterkünfte an, die Fitnesskette Planet Fitness bietet den Menschen kostenlosen Zugang zu Umkleideräumen und Duschen.

Auch für große Tiere wie Pferde und Haustiere wurden Notunterkünfte eingerichtet.

Wie groß ist die Zerstörung durch die Feuer?

Die fünf Feuer haben über 11.000 Hektar niedergebrannt. Allein im Nobel-Vorort Pacific Palisades am Nordwestrand von Los Angeles sind mehr als 1.000 Häuser zerstört worden. Über 60.000 Gebäude in dicht besiedelten Gebieten sind bedroht.

Darunter sind auch diverse historische Gebäude und ikonische Wahrzeichen. Die Villa Aurora, das Haus des deutschen Exil-Schriftstellers Lion Feuchtwanger konnte in Teilen "den zerstörerischen Bränden standhalten", teilte der Verein Villa Aurora mit. Auch das Thomas-Mann-Haus sei bisher unversehrt, hieß es weiter.

Wie sind die Aussichten?

Noch immer gibt es rings um Los Angeles fünf aktive Brände. Zuletzt haben sich die Winde etwas abgeschwächt . Das erleichtert die Löscharbeiten, jedoch bisher ist laut Feuerwehrchefin Kristin Crowley noch kein einziges unter Kontrolle. Sie spricht von eine "der zerstörerischsten Naturkatastrophen" von L.A..

Wenn sich die Feuer gelegt haben, sehen sich viele Anwohner vor dem nächsten Problem. 20 Menschen wurden laut Bürgermeisterin Karen Bass für Plünderung verlassener Häuser festgenommen worden.

Schande über diejenigen, die unsere Bewohner in dieser Zeit der Krise ausnutzen. „ Karen Bass, Bürgermeisterin Los Angeles