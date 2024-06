Françoise Hardy ist tot: Frankreich trauert um Chanson-Ikone

Ihre Stimme war zart und fragil, ihre Chansons traurig und melancholisch. Bereits als frisch gebackene Abiturientin sorgte die Französin mit ihren Liedern von Liebe, Sehnsucht und Abschied für Aufsehen. Auch in Deutschland. Im Alter von 80 Jahren ist Frankreichs Pop- und Chansonsängerin Françoise Hardy nun gestorben, wie ihre Familie am Mittwoch bestätigte. Seit Jahren kämpfte sie gegen Krebs.

Bereits ihr erstes Lied "Tous les garçons et les filles", ein sanftes Chanson über Jungen und Mädchen ihres Alters, die auf der Suche nach Liebe sind, verkaufte sich 1962 in wenigen Tagen mehr als vier Millionen Mal - und machte sie mit gerade mal 18 Jahren über Nacht zum Star. Nur ein Jahr später trat sie mit "L'amour s'en va" beim Eurovision Song Contest, damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson, für Monaco an - und kam auf den fünften Platz.