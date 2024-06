Frankreich: Jordan Bardella drängt ins Zentrum der Macht

Bardella hat der Partei ein junges, seriöseres Image verschafft. Den Parteikurs seiner Vorgängerin hat er aber fortgeführt: Nach außen gibt sich der RN im Ton gemäßigter als früher, um neue Wählerinnen und Wähler der Mitte zu erreichen, die mit Macron unzufrieden sind. Inhaltlich setzt Bardella auf eine harte Grenzpolitik und die Sorge der sozialen Abstiegsangst in der Bevölkerung. Er vermischt Themen der Vergangenheit der Partei mit der weit verbreiteten Unzufriedenheit der Gegenwart. So auch in der Stunde des Europawahlsiegs