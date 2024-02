Wissnschaft: Nur ein Drittel der Forschenden sind Frauen

Knapp ein Drittel der Forschenden an Unis und Forschungseinrichtungen sind Frauen. Potenzial wäre da, denn mehr als die Hälfte der Studienbeginner sind weiblich.

Frauen in der Wissenschaft

Forscherin im Labor. Quelle: Imago

Forschung und Wissenschaft haben in den letzten Jahrzehnten bedeutende Fortschritte gemacht, aber das Ungleichgewicht bleibt bestehen. 2021 lag der Frauenanteil in Deutschland gerade mal bei 29 Prozent.

Anteil der Forscherinnen in Deutschland ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Gleichberechtigte Beteiligung in der Forschung ist notwendig, um Auswirkungen auf Männer und Frauen in sozialen, psychologischen und medizinischen Belangen gleichermaßen zu berücksichtigen.

Mehr als die Hälfte der Studienanfänger ist weiblich

Potenzial wäre grundsätzlich genug da: Mehr als die Hälfte der neu eingeschriebenen Studierenden im wissenschaftlichen Bereich ist weiblich. Doch je höher die Stufen der Qualifikation, desto kleiner wird der Frauenanteil. 37 Prozent habilitieren, gerade noch 28 Prozent arbeiten hauptberuflich als Professorin.

Frauen in der Wissenschaft 2022 ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In den europäischen Ländern ist es ähnlich. In der Mehrzahl der Länder besitzen mehr Frauen als Männer einen Hochschulabschluss.

Anteil der 25 bis 34-Jährigen mit Hochschulabschluss ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In der Forschung hingegen geben die Männer in den europäischen Ländern den Ton an. 2021 lag der Frauenanteil in Deutschland gerade mal bei 29 Prozent. Im EU-Durchschnitt lag der Anteil bei rund 34 Prozent.

Frauenanteil in Forschung ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Knapp sieben Prozent der Nobelpreistragenden sind Frauen

Obwohl also Frauen in vielen Ländern die Mehrheit der Hochschulabsolventen stellen, mündet das nicht in höhere wissenschaftliche Positionen. Folglich sind Frauen auch bei der Vergabe von Wissenschaftspreisen unterrepräsentiert: Nur 6,7 Prozent aller Nobelpreistragenden sind Frauen.

Nobelpreistragende von 1901 bis 2023 ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Frauen studieren häufiger Fächer im Bereich Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, in denen nur wenig entsprechende Stellen frei sind. Für die MINT-Bereiche (MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), in denen Fachkräfte gesucht werden, entscheiden sie sich seltener. Von allen 2020 in den MINT-Studiengängen neu Eingeschriebenen waren rund ein Drittel Frauen.

Studierende im 1. Semester in den MINT-Fächern ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Gründe für den niedrigen Frauenanteil in Forschung und Wissenschaft sind vielfältig, unter anderem:

alte Rollenklischees

fehlende weibliche Vorbilder, um die Geschlechterklischees zu durchbrechen

ungleiche Aufstiegschancen

mangelnde Unterstützung

fehlende Netzwerke

Arbeitsort und -zeiten unflexibel

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Karriere, Kinder und Kompromisse

Nach wie vor stehen mehr Frauen als Männer vor der Aufgabe, Karriere und Kinderbetreuung zu meistern. Das führt dazu, Kompromisse einzugehen oder sogar Karrieren aufzugeben. Der Frauenanteil mit einem hohen Bildungsabschluss, der in Teilzeit arbeitet, beträgt mehr als ein Drittel.

Teilzeitquote bei den hohen Bildungsstufen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen