Friedrichstadt-Palast: 40 Jahre DDR-Repräsentationsbau

Wenn es dunkel wird über Berlin , glitzern in den Fenstern der grauen Betonfassade der Friedrichstrasse 107 zauberhaft schöne Gestalten. Die bunte Welt des Revuetheaters lockt mit der aktuellen Show "Falling in love". Es ist die 150. Eigenproduktion in 40 Jahren neuem Friedrichstadt-Palast.