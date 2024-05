Madonna beendet Tournee mit Gratis-Konzert in Rio de Janeiro

US-Pop-Ikone Madonna (65) hat vor vielen Hunderttausenden Menschen am Copacabana-Strand im brasilianischen Rio de Janeiro ein Gratis-Konzert gegeben. Kurz vor 23:00 Uhr (04:00 Uhr MESZ) erschien die ganz in schwarz gekleidete "Queen of Pop" auf der 800 Quadratmeter großen Bühne und begann das Konzert mit ihrem Song "Nothing Really Matters".