Fürstenpaar aus Monaco zu Besuch in Minatur Wunderland

Beim Besuch der Monegassen in Hamburg ist kein ausgiebiges Bad in der Menge geplant. Schade eigentlich, denn die Hanseaten lieben royale Gäste. Als König Charles und Gemahlin Camilla im letzten Jahr an der Elbe waren , gab es kein Halten. Tausende jubelten dem Paar zu, schwenkten Fähnchen und manche durften sogar königliche Hände schütteln.