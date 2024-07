Zug verspätet: Niederländisches Team verpasst Pressekonferenz

Die Abschluss-Pressekonferenz der Niederlande vor dem EM-Halbfinale gegen England ist am Dienstag wegen Problemen bei der geplanten Anreise mit dem Zug kurzfristig abgesagt worden. Grund war "eine signifikante Verspätung" auf dem Weg vom Teamquartier in Wolfsburg zum Spielort Dortmund, wie die Europäische Fußball-Union UEFA am Abend bestätigte. Aufgrund dieser Verspätung wurde die eigentlich für 19:45 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit Trainer Ronald Koeman und Verteidiger Nathan Aké gestrichen. Zunächst hatte der britische Sender Sky Sports berichtet.