EM 2024 - Halbfinale: Kann England endlich überzeugen?

Kaum ein deutscher Trainer kennt den englischen Fußball so gut wie Eckhard Krautzun. Der gebürtige Essener, der 1996 den DFB-Pokal mit dem 1. FC Kaiserslautern gewann, erwarb vor über 40 Jahren sogar die englische Trainerlizenz und ist seitdem eng mit Trainerikone Sir Alex Ferguson befreundet.

Auch mit Ex-Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der einst in Mainz unter ihm spielte, tauscht sich Krautzun ständig aus. Der 83-Jährige, der erst Ende Mai zum FA-Cup-Finale flog, ist von der derzeitigen Spielweise der Engländer alles andere als begeistert. Gegenüber dem ZDF sagte er:

Vom "typischen englischen Fußball mit Tempo, Dynamik und Gegenpressing" sehe man "nichts", findet Krautzun vor dem Halbfinale gegen die Niederlande am Mittwoch (21 Uhr):

"Eine englische Klubmannschaft würde dafür zu Hause ausgepfiffen."

Der heftigen Kritik von Fans und Medien, die auch nach dem 5:3-Elfmeterkrimi über die Schweiz auf den Vize-Europameister von 2021 einprasselte, kann sich Krautzun nur anschließen. "Die Fans freuen sich natürlich über Siege. Aber ich glaube nicht, dass sie begeistert sind von ihrer Nationalmannschaft, so wie wir das von unserer Mannschaft waren", glaubt er.

Ihm selbst gefalle am englischen Team "nur, dass sie sehr gut gegen den Ball spielen und es dem Gegner sehr schwer machen, Torchancen zu kreieren", holt Krautzun aus: "Mit dem Ball ist es aber total enttäuschend, was die Engländer bis jetzt bringen."

Southgate verteidigt Spielweise seiner Mannschaft

Englands Coach Gareth Southgate hatte den Spielstil seiner Elf nach dem Halbfinaleinzug vehement verteidigt - unter anderem als "tournament-wise". Im Klartext: Englische Teams hätten in der Vergangenheit oft nicht jene "Weisheit" gezeigt, die Turniersieger ausgezeichnet hätte.

Hinter den Leistungen des Top-Favoriten vermutet der Trainerroutinier indes nicht nur Kalkül. Ohne Jude Bellinghams Fallrückzieher zum Last-Minute-Ausgleich gegen die Slowakei wäre die EM im Achtelfinale vorbei gewesen, ruft Krautzun in Erinnerung.

Lange sah es so aus, als würde die Slowakei den Engländern ein blamables EM-Aus bereiten. Dann rettete Bellingham die Three Lions in die Verlängerung, Kane sicherte den Sieg.

