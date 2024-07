Fußball-EM: Southgate und die Weisheit der "Three Lions"

Ob Gareth Southgate das Eistonnen-Interview von Per Mertesacker kennt, ist nicht überliefert. Der Auftritt, den Englands Trainer nach dem 5:3-Erfolg über die Schweiz im Elfmeterschießen hinlegte, stand jenem des deutschen Weltmeisters von 2014 aber kaum in etwas nach - schon gar nicht in puncto Entschlossenheit.

"Sorry for that", antwortete der 53-Jährige einem Journalisten, der sich offenkundig mehr "Entertainment" von Top-Favoriten wie den "Three Lions" und Frankreich auf dem Weg ins EM-Halbfinale gewünscht hätte.

Southgate: "Ich bin stolz"

Spielerische Steigerung gegen die Schweiz

Die besseren Chancen hatten jedoch die Schweizer, für die unter anderem Xherdan Shaqiri gegen Ende der Verlängerung einen Eckball an den Pfosten setzte (117.). In der regulären Spielzeit hatten die Eidgenossen mit dem 1:0 durch Breel Embolo in der 75. Minute das Momentum bereits auf ihre Seite gezogen. Ein Geistesblitz von Bukayo Saka, der in Arjen-Robben-ähnlicher Manier zum 1:1-Ausgleich traf, brachte den Favoriten von der Insel aber schnell zurück (80.). In ihrer vermeintlichen Angstdisziplin Elfmeterschießen zeigten sich die Engländer derweil gnadenlos.