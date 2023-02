Der Kleinsäuger, der nur rund 100 Gramm wiegt, verkriecht sich oft in Hecken, Mauerspalten, Schuppen oder Nistkästen. Gelegentlich ist er auch in Weinbergen und Obstwiesen anzutreffen. In seinem angestammten Verbreitungsgebiet kommt er heute in Deutschland nur noch im Schwarzwald, im Harz und in Bayern vor.