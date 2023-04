Den Angaben zufolge wurden die Tiere nicht nur Opfer der Flammen, sondern auch in Panik in den Grenzzaun nach China getrieben, wo viele im Stacheldraht verendeten. "Als sich das Feuer an der Grenze zwischen der Mongolei und China ausbreitete, gerieten ganze Herden in Panik und rannten in einen Grenzzaun hinein", erklärte Markus Radday vom WWF Deutschland.