Grimme-Prei: ZDF mehrfach ausgezeichnet

Die Grimme-Preise gehen in diesem Jahr unter anderem an die "Sendung mit der Maus", zwei deutsche Disney+-Formate und die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Auch mehrere ZDF-Werke werden ausgezeichnet. Insgesamt werden 14 Grimme-Preise und drei Sonderpreise vergeben, wie das Grimme-Institut am Donnerstag in Marl erklärte.