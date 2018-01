heute in europa

Anne Gellinek leitet das ZDF-Studio in Brüssel. Das Studio ist zuständig für die Berichterstattung aus Belgien, Luxemburg und den Niederlanden sowie über das Geschehen in den Institutionen der Europäischen Union.



Anne Gellinek wurde 1962 in Mühlheim an der Ruhr geboren. Sie studierte Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Publizistik in Münster und Moskau. Gellinek arbeitete als freie Mitarbeiterin in den Moskauer Büros der Rheinischen Post und des Magazins Newsweek. Von 1991 bis 1992 volontierte sie beim ZDF in Mainz, anschließend ging sie als Reporterin ins Landesstudio Nordrhein-Westfalen nach Düsseldorf.

Ab 1995 war sie beim ZDFmorgenmagazin in Berlin tätig und moderierte ab 1997 die Frühausgabe der Sendung. Von 1998 bis 2003 war sie Korrespondentin im Studio Moskau, von 2003 bis 2008 im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin. Die Studioleitung in Moskau übernahm sie 2008 und blieb dort sechs Jahre. Seit Januar 2015 leitet sie das ZDF-Studio in Brüssel.



