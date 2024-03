Bobby Cherian wurde 1981 in Köln geboren. Er studierte Journalistik und Politikwissenschaft an der Universität Dortmund. Neben dem Studium arbeitete er als freier Mitarbeiter für den privaten Lokalradio-Sender „Radio Erft“ in Hürth. Von 2003 bis 2004 absolvierte er ein studienintegriertes Volontariat beim ZDF in Mainz und in Wiesbaden, was wiederum in eine freie Mitarbeit in der Hauptredaktion Aktuelles mündete.