Frühlingsprognose mal anders: Murmeltier als Wetterorakel

Diesen Brauch brachten wohl deutschsprachige Einwanderer, die nach Pennsylvania zogen, mit in die USA. Aus Mangel an Dachsen in Nordamerika wurde ein anderer Winterschläfer für die Wetterprognose auserkoren. Die Siedler entschieden sich für das Murmeltier, welches als leicht beobachtbar galt und darüber hinaus tagaktiv ist. So wurde in den USA laut dem Groundhog Club eine neue Tradition geboren und aus Mariä Lichtmess wurde der Groundhog Day.