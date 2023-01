Eine Fristverlängerung komme in der Regel nur in begründeten Einzelfällen in Betracht, heißt es in einem "Steuerchatbot" auf einer Seite der Finanzverwaltungen der Länder. Das Verbraucherportal "Finanztip" hatte empfohlen, vorab am Telefon zu klären, ob überhaupt eine Chance auf eine Fristverlängerung besteht.