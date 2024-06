Tragödie in Mekka: Viele Hitze-Tote bei Hadsch

Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien sind wegen der extremen Hitze viele Menschen gestorben. Quelle: dpa

Bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch sind etliche Pilger an den Folgen der Hitze in Saudi-Arabien gestorben. Die Zahl der Toten ist aber unklar, die Meldungen unterscheiden sich deutlich. Die Deutsche Presseagentur berichtet von mindestens 64 Menschen, die in der Hitze gestorben seien, nach Zählungen der AFP sind es mehr als 570. Saudi-Arabien machte zunächst keine Angaben.

Berichte: Allein 300 Tote aus Ägypten

Nach Angaben von zwei ägyptischen Diplomaten gegenüber der AFP sind wegen der extremen Hitze mehr als 300 Ägypter ums Leben gekommen. Lediglich einer der insgesamt 323 ägyptischen Toten sei kein Hitze-Opfer, sagten sie demnach. Nach diesen Angaben starben auch mindestens 60 Jordanier. Zuvor hatten bereits der Iran Tunesien , Indonesien und der Senegal Tote gemeldet.

Einmal im Leben soll jeder Muslim den Hadsch vollziehen. In früheren Zeiten waren manche Pilgerkarawanen lange Monate dafür unterwegs. 10.07.2022 | 6:47 min

Das Außenministerium in Jordanien bestätigte der dpa am Dienstag den Tod von 41 jordanischen Pilgern. Man habe Genehmigungen zu Bestattungen in Mekka erteilt in den Fällen, in denen die Angehörigen keine Überführung nach Jordanien wünschten. Die jordanischen Pilger hätten einen Hitzeschlag erlitten. Tunesiens staatliche Nachrichtenagentur TAP berichtete unter Berufung auf eine Quelle im tunesischen Konsulat in Dschidda, dass 23 tunesische Pilger ums Leben gekommen seien.

Über 50 Grad am Montag

Die Wallfahrt hatte in Mekka am Freitagabend bei glühender Hitze begonnen. Dem saudischen Zentrum für Meteorologie zufolge wurden dort in der Großen Moschee am Montagmittag 51,8 Grad Celsius gemessen und an weiteren heiligen Stätten in der Umgebung ähnlich hohe Temperaturen.

Die zwei heiligsten Stätten des Islam liegen in Saudi-Arabien: Mekka und Medina. Reporter Sinan Can möchte die Anziehungskraft dieser Orte ergründen und begibt sich auf Pilgerreise. 14.10.2020 | 41:39 min

Behörden riefen Gläubige dazu auf, Sonnenschirme zu tragen, sich zur besonders heißen Mittagszeit nicht draußen aufzuhalten und genügend Wasser zu trinken. Der Nachrichtenkanal Sky News zeigte einen Pilger, der sich in einem Getränkekühlschrank abkühlte.

Der Hadsch - eine Herausforderung

Der Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam. Er soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden. Viele der Rituale werden unter freiem Himmel und zu Fuß vollzogen, was vor allem für ältere Menschen eine Herausforderung ist.

Vergangenes Jahr nahmen rund zwei Millionen Pilger an der Wallfahrt in Saudi-Arabien teil. Dabei waren laut Behörden 10.000 Menschen behandelt worden, zehn Prozent davon hatten einen Hitzeschlag erlitten. In den vergangenen Jahrzehnten kam es auch zu mehreren großen Tragödien mit jeweils Hunderten Todesopfern durch Gedränge.