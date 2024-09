Abhör-Apps für Werbezwecke: Hört mein Handy mit?

Kaum ausgesprochen, schon per Werbe-App da

Das Online-Medienhaus Media 404 brachte dazu die passende Berichterstattung. Es ist nach eigenen Angaben in den Besitz von internen Dokumenten der Cox Media Group gelangt, in denen eine als "Aktives-Zuhören" bezeichnete Technik beschrieben wird. Diese Technik macht das Handy zur Wanze.

Medienvermarkter empfiehlt "Aktives Zuhören"

So sollen über das Smartphone-Mikrofon Gespräche mitgeschnitten werden, die anschließend mit einem KI-Tool ausgewertet würden. Die so gewonnen Sprachdaten werden diesen Papieren zufolge mit weiteren Verhaltensdaten der Zielpersonen kombiniert. So entstehe ein persönliches Profil als Basis für die Ausspielung von Werbeanzeigen.