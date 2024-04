Verfassungsschützer über TikTok: "Trojaner" auf dem Handy

Der Grund: Die App, die in Deutschland laut TikTok rund 21 Millionen User im Monat hat (Stand: 2023), kundschafte viele Daten der Nutzer aus. Sie schaue sich genau an, was man in seine Tastatur eingebe, wo man sich in der App bewege. TikTok lese außerdem die kompletten Kontaktdaten seiner Nutzer aus.