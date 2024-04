Kanzler bei Tiktok: Scholz: "Ich tanze nicht. Versprochen."

Gesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) hatte im März einen Account eröffnet . Die Plattform steht in der Kritik , weil es Sicherheitsbedenken gibt, die sowohl ByteDance als auch die chinesische Regierung zurückweisen. In den USA läuft sogar eine Debatte, ob ByteDance TikTok verkaufen oder die Plattform in den USA verboten werden soll.