Fans dürfen jubeln: "Harry Potter"-Serie soll 2026 starten

Rund 25 Jahre nach dem Kinostart der Fantasy-Filmreihe um "Harry Potter" sollen die Abenteuer in der Zauberwelt im Fernsehen fortgesetzt werden. Die Serie werde 2026 starten , sagte Philippe Roucoule vom Medienunternehmen Warner Bros. Discovery am Mittwoch in München bei der Vorstellung einer "Harry Potter"-Ausstellung.