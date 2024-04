Transgender-Debatte: Rowling gegen Radcliffe und Watson

J.K. Rowling hat sich mal wieder in die Transgender-Debatte eingeschaltet

In der aufgeheizten britischen Debatte um geschlechtliche Identität hat sich "Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling unversöhnlich gezeigt. Die Schriftstellerin bezeichnet Transfrauen als Männer und wurde dafür scharf kritisiert, unter anderem von "Harry Potter"-Darsteller Daniel Radcliffe.

"Promis, die sich einer Bewegung angeschlossen haben, die die hart erkämpften Rechte von Frauen aushöhlen will, und die ihre Plattformen genutzt haben, um die Geschlechtsanpassung von Minderjährigen zu bejubeln, können sich ihre Entschuldigungen für traumatisierte Detransitionisten und gefährdete Frauen aufsparen, die auf gleichgeschlechtliche Räume angewiesen sind", schrieb Joanne K. Rowling auf der Plattform X (früher Twitter).

Die 58-Jährige antwortete damit auf die Anmerkung eines Nutzers, dass "Dan und Emma" sich bei ihr für ihre Kritik entschuldigen müssten. Britische Medien interpretierten Rowlings Aussage so, dass sie eine Entschuldigung von Radcliffe und seiner Filmpartnerin Emma Watson ("Hermine Granger") ablehnen würde.

Kinderärztin übte Kritik an Pubertätsblockern

Anlass für den Post war ein am Vortag veröffentlichter Untersuchungsbericht zu staatlichen Angeboten für transsexuelle Jugendliche in Großbritannien. Die Studie der pensionierten Kinderärztin Hilary Cass stellt unter anderem fest, dass ein Mangel an Forschung und Evidenz zum falschen Einsatz von Hormonen und sogenannten Pubertätsblockern, die das Einsetzen von Pubertätsmerkmalen wie Menstruation, Brustwachstum und Stimmbruch verhindern, geführt habe. Rowling sah daraufhin ihre Position bestätigt.