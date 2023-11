Deutschland: Das soll das Selbstbestimmungsgesetz bringen

Eine Reform des alten Selbstbestimmungsgesetzes soll künftig die Änderung des Geschlechtseintrags und des Namens vereinfachen. Union und AfD kritisieren die Entscheidung. 23.08.2023 | 2:00 min

Künftig soll jeder Mensch in Deutschland seinen eigenen Geschlechtseintrag und Vornamen selbst festlegen und ändern können. Das Bundeskabinett hat das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz am Mittwoch auf den Weg gebracht. Was heißt das konkret?