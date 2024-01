Sturm und Flut: Toter in England, Frankreich evakuiert

Nicht nur Regionen in Deutschland kämpfen gegen Hochwasser , auch andere Länder in Europa hält das Wetter in Atem. In Großbritannien sorgt Sturm "Henk" für heftigen Wind und Regen. In der englischen Grafschat Gloucestershire starb ein Autofahrer, als ein Baum auf sein Fahrzeug stürzte. An etlichen Orten wurde auch am Mittwoch vor Hochwasser gewarnt, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Mehrere Straßen waren überschwemmt.