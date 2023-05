Wagner: Dazu muss man im Grunde zwei Dinge sagen: Zum einen ist allein der Umstand, dass er an einem solchen Tag in Weimar auftritt, eine geschichtspolitische Provokation. Völlig unabhängig davon, was er konkret an diesem Tag in Weimar sagt und ob er sich überhaupt geschichtspolitisch äußert. Der Kontext ist bereits das geschichtspolitische Signal.