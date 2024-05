Berühmte Hündin Kabosu ist tot - war "Dogecoin"-Inspiration

Wie ein Hundefoto zum Internet-Phänomen wurde

Im Jahr 2010, zwei Jahre nachdem sie Kabosu adoptiert hatte, hatte die Japanerin ein Foto ihrer flauschigen Hündin ins Internet gestellt, das sich in Windeseile verbreitete. Es zeigt Kabosu mit gekreuzten Vorderpfoten auf einem Sofa, wie sie mit weit aufgerissenen Augen in die Kamera schaut.

Über den Onlinedienst Reddit wurde das Foto zu einem beliebten Meme, in dem Nutzer in gebrochenem Englisch die angeblichen Gedanken des Hundes wiedergaben.

NFT-Bild von Hund war Käufer vier Millionen Dollar wert

Im vergangenen November wurde in einem Park in ihrer Heimatstadt Sakura ein Denkmal von Kabosu und ihrem Sofa aufgestellt. Die Krypto-Organisation Own the Doge würdigte die Hündin gar als: